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В Подмосковье начали проверку после смерти младенца от снотворного
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РИА Новости

В Подмосковье начали проверку после смерти младенца от снотворного

15:07 29.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пушкинская городская прокуратура организовала проверку после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворного, которое ему мог подсыпать в смесь отец, сообщает прокуратура Московской области.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи завели уголовное дело после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворных препаратов, которые ему мог подсыпать в смесь отец, мужчина задержан.
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"Прокуратура Московской области организовала проверку обстоятельств смерти грудного ребенка в городе Пушкино. Проведение проверочных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего поручено Пушкинской городской прокуратуре", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, утром 20 июля 2019 года отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.
Согласно результатам судмедиэкспертизы, в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания обнаружено снотворное средство. Отмечается, что смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным.
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Ольга ВрадийМосковская областьПроисшествия
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