В Подмосковье начали проверку после смерти младенца от снотворного

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пушкинская городская прокуратура организовала проверку после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворного, которое ему мог подсыпать в смесь отец, сообщает прокуратура Пушкинская городская прокуратура организовала проверку после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворного, которое ему мог подсыпать в смесь отец, сообщает прокуратура Московской области

Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи завели уголовное дело после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворных препаратов, которые ему мог подсыпать в смесь отец, мужчина задержан.

"Прокуратура Московской области организовала проверку обстоятельств смерти грудного ребенка в городе Пушкино. Проведение проверочных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего поручено Пушкинской городской прокуратуре", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, утром 20 июля 2019 года отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.