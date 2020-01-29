В Татарстане загорелась кровля школы

"Поступило сообщение о пожаре в гимназии №7 в Бугульме по улице Джалиля. Благодаря чётким действиям администрации учебного заведения эвакуировались самостоятельно из здания 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.