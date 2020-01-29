В Татарстане загорелась кровля школы

КАЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. Кровля гимназии загорелась в Бугульме в среду днем, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Поступило сообщение о пожаре в гимназии №7 в Бугульме по улице Джалиля. Благодаря чётким действиям администрации учебного заведения эвакуировались самостоятельно из здания 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, горит кровля гимназии, площадь уточняется. Подразделения Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона работают по второму номеру вызова. Работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава.