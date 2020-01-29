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В Татарстане загорелась кровля школы
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РИА Новости

В Татарстане загорелась кровля школы

15:06 29.01.2020 (обновлено: 15:40 29.01.2020)
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
КАЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. Кровля гимназии загорелась в Бугульме в среду днем, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"Поступило сообщение о пожаре в гимназии №7 в Бугульме по улице Джалиля. Благодаря чётким действиям администрации учебного заведения эвакуировались самостоятельно из здания 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, горит кровля гимназии, площадь уточняется. Подразделения Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона работают по второму номеру вызова. Работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава.
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