В Минобороны рассказали о ходе восстановления мирной жизни в Сирии

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Причинами главных трудностей восстановления мирной жизни в Сирии являются Госдеп и жесточайшие санкции США, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В сообщении отмечается, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытываемом в госдепе "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба.
"Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны", - сказал Конашенков.