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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T15:05+0300
https://ria.ru/20200129/1564014536.html
В Минобороны рассказали о ходе восстановления мирной жизни в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/153187/59/1531875939_0:0:1479:832_1036x0_80_0_0_2c601b9e7dbed7f065883d656b74db20.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали о ходе восстановления мирной жизни в Сирии

15:05 29.01.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Причинами главных трудностей восстановления мирной жизни в Сирии являются Госдеп и жесточайшие санкции США, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В сообщении отмечается, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытываемом в госдепе "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба.
"Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны", - сказал Конашенков.
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Война в СирииМайк ПомпеоИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссияВ мире
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