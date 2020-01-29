В Минобороны рассказали о ходе восстановления мирной жизни в Сирии

"Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны", - сказал Конашенков.