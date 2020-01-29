В Британии прибывших из Уханя поместят на двухнедельный карантин

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Жители Великобритании , недавно вернувшиеся и китайского города Ухань , где произошла вспышка коронавируса, будут помещены на карантин сроком на 14 дней, сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в Twitter

"Мы работаем по возвращению граждан Британии из Уханя. Безопасность населения - наш главный приоритет. Все, кто возвращается из Уханя, будут безопасно изолированы на 14 дней с предоставлением всей необходимой медицинской помощи", - написал министр.

Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в правительстве, граждане, прибывшие из Уханя, могут быть изолированы на одной из британских военных баз.

О количестве граждан, прибывших из Китая и подлежащих изоляции, в настоящее время не сообщается.

Ранее в среду британская авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая и из нее из-за распространения в регионе нового типа коронавируса.

МИД Великобритании в связи с коронавирусом рекомендовал британцам воздерживаться от всех поездок в Китай, кроме самых необходимых.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.