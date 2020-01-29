Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дополнительные расходы на меры из послания президента РФ составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, только на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет будет выделено 1,39 триллиона рублей, на выплаты маткапитала – 1,233 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Дополнительные расходы на меры из послания президента РФ составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, только на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет будет выделено 1,39 триллиона рублей, на выплаты маткапитала – 1,233 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов

Президент России Владимир Путин , выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.

"Минфин России произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей, из которых 3 триллиона 770,4 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета и 357,8 миллиарда рублей – бюджеты субъектов", - заявил Силуанов.

Он отметил, что на социальную поддержку граждан будет выделен беспрецедентный объем финансирования.

"Как и ожидалось, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет – 1 триллион 389,6 миллиарда рублей и выплаты материнского капитала – 1 триллион 232,7 миллиарда рублей", - сказал министр.

По данным Минфина, общий объем дополнительных бюджетных расходов в 2020 году составит 383,3 миллиарда рублей, в 2021 году – 776,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 849,1 миллиарда рублей, в 2023 году – 1,032 триллиона рублей, в 2024 году – 1,087 триллиона рублей.