Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-29T15:03+0300
https://ria.ru/20200129/1564014380.html
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1036x0_80_0_0_3bc55ab2eb89a812d6368c9a0fbf786d.jpg
РИА Новости

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания

15:03 29.01.2020
170
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Дополнительные расходы на меры из послания президента РФ составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, только на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет будет выделено 1,39 триллиона рублей, на выплаты маткапитала – 1,233 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
22 января, 13:12Послание президента России Федеральному собранию
Путин призвал не растягивать время при реализации послания
"Минфин России произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей, из которых 3 триллиона 770,4 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета и 357,8 миллиарда рублей – бюджеты субъектов", - заявил Силуанов.
Он отметил, что на социальную поддержку граждан будет выделен беспрецедентный объем финансирования.
"Как и ожидалось, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет – 1 триллион 389,6 миллиарда рублей и выплаты материнского капитала – 1 триллион 232,7 миллиарда рублей", - сказал министр.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
27 января, 14:55
Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания
По данным Минфина, общий объем дополнительных бюджетных расходов в 2020 году составит 383,3 миллиарда рублей, в 2021 году – 776,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 849,1 миллиарда рублей, в 2023 году – 1,032 триллиона рублей, в 2024 году – 1,087 триллиона рублей.
Дополнительные средства на выплату материнского капитала в 2020 году составят 122,4 миллиарда рублей, в 2021 году – 210,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 265,8 миллиарда рублей, в 2023 году – 303,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 330,1 миллиарда рублей. На ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет будет направлено в 2020 году 159,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 289,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 301,3 миллиарда рублей, 2023 году – 313,4 миллиарда рублей, в 2024 году – 325,9 миллиарда рублей.
732007
Обсудить 1
Послание президента России Федеральному собраниюАнтон СилуановВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Путин поблагодарил бывших членов правительства за работу
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула
Павел Крашенинников
Крашенинников выступил против изменения статуса ЦБ в Конституции
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК рассказал о происхождении наркотиков, которые подбросили Голунову
Президент РФ Владимир Путин
Политолог рассказал о реакции немецкой прессы на его книгу про Путина
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
Минсельхоз хочет оценить ход эксперимента по маркировке молочки
Статуя Фемиды в суде
Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по противодействию коронавирусу
Путин встретился с бывшими членами правительства
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Первые услуги 5G будут доступны в 140 городах Европы, заявили в ЕК
Сергей Приходько
Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником
Дамаск
Сирия и ООН подтвердили важность невмешательства в дела республики
Мусор в воде
В Баренцевом море около 70% мусора составляет пластик, заявил ученый
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
Лента новостейМолния