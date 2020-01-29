Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-29T15:02+0300
https://ria.ru/20200129/1564014278.html
Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля
https://cdn25.img.ria.ru/images/156216/92/1562169283_0:223:2693:1738_1036x0_80_0_0_a9272119b88fadf3d092218a8a3a0395.jpg
РИА Новости

Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля

15:02 29.01.2020
140
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минфин РФ по итогам расчета по финансированию мер из послания президента подготовит поправки в бюджет и представит их в правительство до 11 февраля, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Минфин в среду заявил, что произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. "Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля", - сказал Силуанов.
"При формировании бюджета на 2020-2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность", - заявил министр.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
23 января, 13:42
Новый глава Минтруда рассказал о подготовке изменений в бюджет
110001
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюАнтон СилуановМинистерство финансов РФПравительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
СГК в 2020 году вложит 1,3 млрд рублей в теплосети Барнаула
Покупатель держит в руках бутылку молока в магазине Полушка в Санкт-Петербурге
Минсельхоз хочет оценить ход эксперимента по маркировке молочки
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Статуя Фемиды в суде
Суд в Самаре продлил аресты двум фигурантам дела о ЧП с "Дружбой"
Статуя Фемиды в суде
Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу
Конституция Российской Федерации
ОП направит заключение по поправкам в Госдуму и группу по Конституции
Владивосток
Власти Владивостока рекомендовали ограничить турпоток из АТР
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ФНПР предложила закрепить в Конституции индексацию зарплат
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Пожар на территории гимназии №7 в Бугульме, Республика Татарстан. 29 января 2020
В Татарстане загорелась кровля школы
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
На юге Китая выявили три случая заражения коронавирусом
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Сергей Приходько
Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Случаи снятия с поста глав регионов России в связи с утратой доверия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
Лента новостейМолния