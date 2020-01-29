Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля

Минфин в среду заявил, что произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. "Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля", - сказал Силуанов.