Минфин представит правительству поправки в бюджет до 11 февраля

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минфин РФ по итогам расчета по финансированию мер из послания президента подготовит поправки в бюджет и представит их в правительство до 11 февраля, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Минфин в среду заявил, что произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. "Чтобы максимально быстро довести средства до людей, сейчас готовятся поправки в бюджет, которые будут представлены в правительство до 11 февраля", - сказал Силуанов.
"При формировании бюджета на 2020-2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность", - заявил министр.
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