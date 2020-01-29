Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сирийская армия в ходе обороны и наступления в Идлибе уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Данный комментарий дан в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба.
"По состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" уничтожены и захвачены восемь "невинных" танков, более 15 "невинных" боевых машин пехоты, 49 "невинных" пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь "невинных" джихад-мобилей, четыре "невинных" ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров", - сказал он.