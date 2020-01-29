Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе

"По состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" уничтожены и захвачены восемь "невинных" танков, более 15 "невинных" боевых машин пехоты, 49 "невинных" пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь "невинных" джихад-мобилей, четыре "невинных" ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров", - сказал он.