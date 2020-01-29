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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T14:57+0300
https://ria.ru/20200129/1564014096.html
Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009513_149:802:2363:2048_1036x0_80_0_0_b55e77ab0b16dd03a436fa309dd2d12e.jpg
РИА Новости

Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе

14:57 29.01.2020
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© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сирийская армия в ходе обороны и наступления в Идлибе уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Данный комментарий дан в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба.
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"По состоянию на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" уничтожены и захвачены восемь "невинных" танков, более 15 "невинных" боевых машин пехоты, 49 "невинных" пикапов с крупнокалиберным вооружением, восемь "невинных" джихад-мобилей, четыре "невинных" ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров", - сказал он.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Игорь КонашенковСирия
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