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На юге Китая выявили три случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

На юге Китая выявили три случая заражения коронавирусом

14:56 29.01.2020 (обновлено: 15:45 29.01.2020)
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© AP Photo / ThepaperВоенные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
© AP Photo / Thepaper
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Первые случаи заражения иностранных граждан новым типом коронавируса выявлены в китайской южной провинции Гуандун, заболевание подтверждено у двух граждан Австралии и у одного гражданина Пакистана, сообщил на пресс-конференции в среду замглавы комитета по здравоохранению провинции Чэнь Чжушэн.
"В Гуанчжоу один случай заражения новым типом коронавируса подтвержден у гражданина Пакистана, он обучается в одном из университетов Уханя, 21 января он приехал в город Шэньчжэнь, 24 января – в Гуанчжоу, 26 у него проявились симптомы, и он обратился в больницу", - сообщил Чэнь Чжушэн.
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Заболевание, по его словам, также выявлено у двух граждан Австралии, они ездили в Ухань как туристы. Состояние всех оценивается как стабильное.
Представитель комитета отметил также, что пока неизвестно, где и как именно они заразились.
Также на территории провинции заражение выявлено у двух жителей Гонконга, один из которых долгое время работал в Ухане, 22 января он приехал в города Фошань провинции Гуандун, 24 он почувствовал недомогание и отправился в больницу. Второй – ездил в провинцию Хубэй путешествовать, 26 января он приехал в провинцию Гуандун и сразу обратился за медицинской помощью.
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Всего на территории провинции выявлено уже 272 случая заражения, 1342 человека находятся под наблюдением медиков после того, как они вступали в тесный контакт с инфицированными.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним официальным данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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ГуандунРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайВ мире
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