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МСП Банк увеличит финансовую поддержку предприятиям Ивановской области
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РИА Новости

МСП Банк увеличит финансовую поддержку предприятиям Ивановской области

14:56 29.01.2020
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 29 янв – РИА Новости. МСП Банк планирует увеличить финансовую поддержку предприятиям Ивановской области, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.
"На сегодняшний день Банк предоставил в рамках 41 сделки гарантийную поддержку на общую сумму 248,74 миллиона рублей, что позволило привлечь субъектам МСП Ивановской области финансирование на сумму 1,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже среднерыночных значений. На рассмотрении в МСП Банке находятся заявки предпринимателей региона для получения финансовой поддержки на сумму около 250 миллионов рублей", - заявил он в ходе форума "Государственная поддержка бизнеса" в среду в Иванове.
Капинос также подчеркнул, что МСП Банк видит широкие перспективы для дальнейшей поддержки предприятий региона: "Эксперты банка оценивают потенциальный дополнительный спрос на финансовые ресурсы в Ивановской области в сегменте МСП на сумму около 5 миллиардов рублей в 3-5 летнем периоде".
В ходе презентации инвестиционных проектов Ивановской области были отобраны для возможного оказания поддержки МСП Банком три проекта на общую сумму 592 миллиона рублей. Реализация этих проектов позволит создать 42 новых рабочих места и обеспечить ежегодное поступление в бюджет региона до 7 миллионов рублей налоговых платежей. Компания "Ивановоискож" планирует привлечь финансирование на приобретение оборудования для производства многослойных композиционных материалов. "Стандартпласт" создаёт производство по выпуску гранул вспененного полипропилена. Компания "37 ТЕКСТИЛЬ" привлекает средства для закупки сырья в целях увеличения объёма выпуска продукции.
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Капинос принял участие в работе круглых столов, посвященных развитию сельскохозяйственной кооперации, участию субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по 223-ФЗ, финансовой, гарантийной и лизинговой поддержке субъектов МСП и др. В ходе мероприятий предпринимателям была представлена актуальная информация о различных мерах поддержки, которые предоставляются МСП Банком малым и средним предприятиям.
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МСП БанкЭкономика
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