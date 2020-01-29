МСП Банк увеличит финансовую поддержку предприятиям Ивановской области

"На сегодняшний день Банк предоставил в рамках 41 сделки гарантийную поддержку на общую сумму 248,74 миллиона рублей, что позволило привлечь субъектам МСП Ивановской области финансирование на сумму 1,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже среднерыночных значений. На рассмотрении в МСП Банке находятся заявки предпринимателей региона для получения финансовой поддержки на сумму около 250 миллионов рублей", - заявил он в ходе форума "Государственная поддержка бизнеса" в среду в Иванове.