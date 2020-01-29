Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса

"Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было. <...> Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос - насколько мы готовы к этому вызову", — сказал глава государства на совещании.