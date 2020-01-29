Минздрав опроверг данные о зараженных коронавирусом на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из социальных сетей о том, что на крупном рынке в регионе работают зараженные коронавирусом китайцы.
По данным минздрава, в мессенджерах и социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой мужской голос сообщает о случаях заболевания новым коронавирусом в Ставропольском крае. Автор звукового ролика предостерегает от посещения Пятигорска, так как там располагается крупный рынок, где работают китайцы, якобы уже зараженные коронавирусной инфекцией.
"На территории Ставрополья не зафиксировано больных этим заболеванием. Заболевание можно подтвердить только лабораторно, а люди конкретно китайской национальности не являются его носителями", - отметили в минздраве.
Краевой минздрав также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации и сеяние паники в обществе.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.