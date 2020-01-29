Минздрав опроверг данные о зараженных коронавирусом на Ставрополье

Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани

ПЯТИГОРСК, 29 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло информацию из социальных сетей о том, что на крупном рынке в регионе работают зараженные коронавирусом китайцы.

По данным минздрава, в мессенджерах и социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой мужской голос сообщает о случаях заболевания новым коронавирусом в Ставропольском крае. Автор звукового ролика предостерегает от посещения Пятигорска, так как там располагается крупный рынок, где работают китайцы, якобы уже зараженные коронавирусной инфекцией.

"На территории Ставрополья не зафиксировано больных этим заболеванием. Заболевание можно подтвердить только лабораторно, а люди конкретно китайской национальности не являются его носителями", - отметили в минздраве.

Краевой минздрав также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной информации и сеяние паники в обществе.