Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу

По версии следствия, 13 ноября 2019 года судебный пристав Медведевского районного отдела прибыл домой к жителю Йошкар-Олы, чтобы доставить его в суд. Мужчина взял пневматический пистолет, направил его на пристава и угрожал ему убийством.