Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Житель Йошкар-Олы, обвиняемый в угрозе убийством судебному приставу, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Марий Эл.
По версии следствия, 13 ноября 2019 года судебный пристав Медведевского районного отдела прибыл домой к жителю Йошкар-Олы, чтобы доставить его в суд. Мужчина взял пневматический пистолет, направил его на пристава и угрожал ему убийством.
"Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.