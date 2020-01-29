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Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу
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РИА Новости

Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за угрозу убийством приставу

14:51 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Житель Йошкар-Олы, обвиняемый в угрозе убийством судебному приставу, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Марий Эл.
По версии следствия, 13 ноября 2019 года судебный пристав Медведевского районного отдела прибыл домой к жителю Йошкар-Олы, чтобы доставить его в суд. Мужчина взял пневматический пистолет, направил его на пристава и угрожал ему убийством.
"Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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