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Зоозащитники просят заменить предсказывающего весну сурка Фила роботом
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РИА Новости

Зоозащитники просят заменить предсказывающего весну сурка Фила роботом

14:49 29.01.2020
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© AP Photo / Gene J. PuskarСурок Фил из Панксатони
Сурок Фил из Панксатони
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сурок Фил из Панксатони. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Влиятельная международная Организация по борьбе за права животных (PETA) призвала заменить аниматронным роботом знаменитого сурка Фила, который каждый год предсказывает наступление весны в штате Пенсильвания.
День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Самый знаменитый предсказатель по имени Фил живет в городе Панксатони (штат Пенсильвания), а местный Groudghog Club организует прогноз с 1887 года.
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Как обращают внимание зоозащитники, каждый день 2 февраля Фила вытаскивают из норы, и он оказывается в окружении толпы людей и вспышек света, переживая стрессовую ситуацию. "Эти животные не предназначены для такой жизни", - говорится в письме руководству Groudghog Club, опубликованному на сайте РЕТА.
По мнению РЕТА, в Панксатони могли бы вместо живого зверька использовать уже существующие технологии и создать аниматронного сурка с искусственным интеллектом, который сможет предсказывать погоду, основываясь на анализе метеоданных. Активисты уверены, что использование робота привлечет к традиционному мероприятию новых поклонников.
Продолжительность жизни сурков составляет от шести до восьми лет, но, как заверяют организаторы праздника в Панксатони, сурок Фил стал долгожителем благодаря "волшебному" напитку. Каждое лето животному дают его, чтобы продлить жизнь на семь лет.
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ПенсильванияСША2 февраля - день суркаВ мире
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