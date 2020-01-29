Зоозащитники просят заменить предсказывающего весну сурка Фила роботом

По мнению РЕТА, в Панксатони могли бы вместо живого зверька использовать уже существующие технологии и создать аниматронного сурка с искусственным интеллектом, который сможет предсказывать погоду, основываясь на анализе метеоданных. Активисты уверены, что использование робота привлечет к традиционному мероприятию новых поклонников.

Продолжительность жизни сурков составляет от шести до восьми лет, но, как заверяют организаторы праздника в Панксатони, сурок Фил стал долгожителем благодаря "волшебному" напитку. Каждое лето животному дают его, чтобы продлить жизнь на семь лет.