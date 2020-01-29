Экс-офицер СК в суде рассказал о попытках суицида Никандрова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко заявил, что бывший первый замглавы столичного главка СК РФ Экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко заявил, что бывший первый замглавы столичного главка СК РФ Денис Никандров предпринимал попытки суицида якобы из-за давления следствия, добивавшегося от него дачи показаний против его начальника - генерала Александра Дрыманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мосгорсуд рассматривает дело экс-главы ГСУ СК Москвы генерала Александра Дрыманова, другими фигурантами которого стали бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК по ЦАО Алексей Крамаренко.

Во время допроса в Мосгорсуде Крамаренко рассказал, что в конце марта 2016 года он разговаривал в неформальной обстановке с Никандровым. "Я спросил, зачем он давал неправдивые показания, зачем оговаривал себя и Дрыманова. У него были попытки суицида, упало сильно зрение. На него оказывалось колоссальное давление в том плане, чтобы он дал показания в отношении Дрыманова, в противном случае обещали включать его в группу "Никандров, Ламонов, Городецкий" и возбудить еще уголовные дела", - заявил Крамаренко.

По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого.

Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч. В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.

Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.