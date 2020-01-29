В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

"За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы. Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев", — подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что на этом фоне неудивительно то, что на протяжении последних недель Госдеп молчаливо поддерживает скоординированное наступление так называемых невинных мирных жителей с артиллерией и бронетехникой, которые принадлежат "Джабхат ан-Нусре"*.

"Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-эз-Зоре", — заключил Конашенков.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.