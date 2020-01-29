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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T17:34+0300
https://ria.ru/20200129/1564013442.html
В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156295/33/1562953399_0:240:3071:1967_1036x0_80_0_0_6013cc8266e73d2edba2dba44d4c0eea.jpg
РИА Новости

В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

14:45 29.01.2020 (обновлено: 17:34 29.01.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСелекторное совещание министра обороны Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил России
Селекторное совещание министра обороны Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил России
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
"За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы. Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев", — подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что на этом фоне неудивительно то, что на протяжении последних недель Госдеп молчаливо поддерживает скоординированное наступление так называемых невинных мирных жителей с артиллерией и бронетехникой, которые принадлежат "Джабхат ан-Нусре"*.
"Под аналогичные лицемерные твиты Госдепартамента США ранее были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-эз-Зоре", — заключил Конашенков.
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Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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