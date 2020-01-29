Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-29T14:44+0300
https://ria.ru/20200129/1564013384.html
Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят цикл симфоний Бетховена
https://cdn23.img.ria.ru/images/155195/39/1551953946_0:8:3325:1878_1036x0_80_0_0_300e895714884e255472ec5b6a94c34e.jpg
РИА Новости

Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят цикл симфоний Бетховена

14:44 29.01.2020
92
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит все симфонии Людвига ван Бетховена на фестивале в Бонне, посвященном 250-летию со дня рождения великого композитора.
Как сообщает пресс-служба оркестра, музыканты выступят на Бетховенском фестивале, который станет кульминацией юбилейных торжеств, в марте. Под управлением Курентзиса musicAeterna исполнит Вторую, Четвертую, Пятую, Седьмую и Девятую симфонии. При исполнении Первой, Третьей, Шестой и Восьмой за пульт встанет создатель легендарного ансамбля Il Giardino Armonico Джованни Антонини.
"Бетховенский тур" коллектива продолжится в Вене, Люцерне, Сеуле, Киото и Токио.
Меломаны Москвы и Санкт-Петербурга смогут познакомиться с прочтением musicAeterna бетховенских симфоний еще раньше. В Санкт-Петербурге, где сейчас находится главная резиденция оркестра, музыканты 3 февраля исполнят в Государственной академической капелле три симфонии (Первую, Третью и Восьмую). Через несколько дней, 8 февраля оркестр под управлением Теодора Курентзиса выйдет на сцену, чтобы представить самую известную симфонию цикла — Девятую. Выступление состоится в Концертном зале Мариинского театра при поддержке банка ВТБ – генерального спонсора musicAeterna, как и концерт в Москве, где 30 января в Большом зале Московской консерватории будут исполнены Вторая и Пятая симфонии. Это будет единственная возможность услышать в Москве симфонии Бетховена в исполнении коллектива.
Теодор Курентзис
15 ноября 2019, 18:22Культура
Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna получили премию Edison Klassiek
000000
Обсудить 0
КультураТеодор Курентзис
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Основатель петербургского театра Буфф Исаак Штокбант
В Петербурге прошло прощание с основателем театра "Буфф" Штокбантом
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Путин снял с должности главу Чувашии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
Лента новостейМолния