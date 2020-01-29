Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят цикл симфоний Бетховена

Как сообщает пресс-служба оркестра, музыканты выступят на Бетховенском фестивале, который станет кульминацией юбилейных торжеств, в марте. Под управлением Курентзиса musicAeterna исполнит Вторую, Четвертую, Пятую, Седьмую и Девятую симфонии. При исполнении Первой, Третьей, Шестой и Восьмой за пульт встанет создатель легендарного ансамбля Il Giardino Armonico Джованни Антонини.

Меломаны Москвы и Санкт-Петербурга смогут познакомиться с прочтением musicAeterna бетховенских симфоний еще раньше. В Санкт-Петербурге, где сейчас находится главная резиденция оркестра, музыканты 3 февраля исполнят в Государственной академической капелле три симфонии (Первую, Третью и Восьмую). Через несколько дней, 8 февраля оркестр под управлением Теодора Курентзиса выйдет на сцену, чтобы представить самую известную симфонию цикла — Девятую. Выступление состоится в Концертном зале Мариинского театра при поддержке банка ВТБ – генерального спонсора musicAeterna, как и концерт в Москве, где 30 января в Большом зале Московской консерватории будут исполнены Вторая и Пятая симфонии. Это будет единственная возможность услышать в Москве симфонии Бетховена в исполнении коллектива.