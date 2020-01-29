Космонавт Артемьев рассказал, как на МКС проспал шесть пожарных тревог

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что перестал использовать беруши для защиты слуха на Международной космической станции после того, как пропустил за одну ночь шесть пожарных тревог.
"После этого берушами я не пользовался. Пользовался только активными наушниками. Аварийную сигнализацию они пропускают", - сказал он на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики.
Космонавт рассказал, что когда отправился в первый полет, был напуган врачами и боялся за свой слух, поэтому пошел спать в американский сегмент и использовал беруши. Проснувшись по будильнику, он встретил обитателей американского сегмента в приподнятом настроении. Причину своей радости они не объяснили.
Вернувшись на российский сегмент, Артемьев заметил, что его российские коллеги "чернее тучи" и не разговаривали с ним. Оказалось, что за ночь шесть раз ложно сработала пожарная сигнализация, и российским космонавтам пришлось тратить по полчаса каждый раз, чтобы найти место, где сработал датчик и "восстановить станцию".