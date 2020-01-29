Космонавт Артемьев рассказал, как на МКС проспал шесть пожарных тревог

"После этого берушами я не пользовался. Пользовался только активными наушниками. Аварийную сигнализацию они пропускают", - сказал он на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики.

Космонавт рассказал, что когда отправился в первый полет, был напуган врачами и боялся за свой слух, поэтому пошел спать в американский сегмент и использовал беруши. Проснувшись по будильнику, он встретил обитателей американского сегмента в приподнятом настроении. Причину своей радости они не объяснили.

Вернувшись на российский сегмент, Артемьев заметил, что его российские коллеги "чернее тучи" и не разговаривали с ним. Оказалось, что за ночь шесть раз ложно сработала пожарная сигнализация, и российским космонавтам пришлось тратить по полчаса каждый раз, чтобы найти место, где сработал датчик и "восстановить станцию".