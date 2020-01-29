Житель Омска женился в 92 года и умер

"В Омской области в 2019 году ряд молодоженов вступили в брак в почтенном возрасте. В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации исполнилось: жениху – 92 года, невесте – 81 год; жениху – 91 год, невесте – 72 года", - рассказала журналистам начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко и добавила, что самая большая разница в возрасте жениха и невесты составила 37 лет.