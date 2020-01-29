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Житель Омска женился в 92 года и умер
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РИА Новости

Житель Омска женился в 92 года и умер

14:41 29.01.2020
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© РИА НовостиСвадебные кольца
Свадебные кольца
© РИА Новости
Свадебные кольца. Архивное фото
ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Житель Омска женился в 92 года, но через несколько месяцев скончался, сообщили РИА Новости в среду в областном управлении ЗАГС.
"В Омской области в 2019 году ряд молодоженов вступили в брак в почтенном возрасте. В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, самым зрелым парам новобрачных на момент регистрации исполнилось: жениху – 92 года, невесте – 81 год; жениху – 91 год, невесте – 72 года", - рассказала журналистам начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко и добавила, что самая большая разница в возрасте жениха и невесты составила 37 лет.
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При этом самый возрастной жених прожил в браке недолго - в январе 2020 года 92-летний омич умер.
"До этого брака он 1,5 года был вдовцом, его вторая супруга, которой на момент регистрации был 81 год, около 10 лет назад развелась", - сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС Омской области.
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