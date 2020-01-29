Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков

Он опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен за тысячу кубов, и напомнил, что и "Нафтогаз", и власти обещали поставлять топливо по 4,65 тысячи гривен.

"Какого (черта. — Прим. ред.), вполне резонно спросите вы", — возмутился он, прибегнув к нецензурной лексике.

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.

"А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами. <…> То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договоры и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", — объяснил он в фейсбуке.

Новиков пообещал, что передаст Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности Украины.

На прошлой неделе министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с "Газпромом" контракта на транзит позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а это может привести к снижению цен на газ для украинцев.

В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Срок действия контракта — пять лет, за это время Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.