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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
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РИА Новости

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

14:37 29.01.2020 (обновлено: 17:08 29.01.2020)
109230
© SingularityU GlobalИгорь Новиков
Игорь Новиков
© SingularityU Global
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Он опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен за тысячу кубов, и напомнил, что и "Нафтогаз", и власти обещали поставлять топливо по 4,65 тысячи гривен.

"Какого (черта. — Прим. ред.), вполне резонно спросите вы", — возмутился он, прибегнув к нецензурной лексике.

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
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"А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами. <…> То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договоры и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", — объяснил он в фейсбуке.
Новиков пообещал, что передаст Зеленскому справку о преступлениях против энергетической безопасности Украины.
На прошлой неделе министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание с "Газпромом" контракта на транзит позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а это может привести к снижению цен на газ для украинцев.
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В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Срок действия контракта — пять лет, за это время Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Обсудить 14
Игорь НовиковАлексей ОржельНафтогаз УкраиныГазпромКиевУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Ну там все взаимно зечетаемо . Более высокую стоимость газа оплатил Газпром . В самой же Украине, для самих Украинцев цена осталось той же .
29 января, 14:58
freizdorf
17600041
так это ещё зимы не было ...
29 января, 14:44
ygrosha
3590002
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