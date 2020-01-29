СК рассказал о происхождении наркотиков, которые подбросили Голунову

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Полицейские подложили журналисту Ивану Голунову наркотики, которые до этого сами же и приобрели, заявила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сегодня стало известно о задержании пятерых бывших борцов с наркотиками из УВД по ЗАО, фигурирующих в этой истории.
"Подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", - сказала Петренко.
По ее словам, следствие сейчас "решает вопрос о мере пресечения". Будет ли СК РФ требовать для бывших блюстителей закона заключение под стражу, пока неясно.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.