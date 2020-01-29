В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Всероссийскую аналитическую систему, которая позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности населения России от различных инфекций, разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщила пресс-служба центра.

"ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности 2015-2020 годов" разрабатывает программно-аппаратный комплекс для обработки и геоинформационного статистического анализа данных общероссийского сероэпидемиологического мониторинга коллективного иммунитета инфекций", - говорится в сообщении.

Данная система позволит хранить, собирать и обрабатывать большие объемы информации о защищенности населения России от инфекций, а также готовить статистические отчеты и делать прогнозы на основе полученных данных, уточнили в пресс-службе.