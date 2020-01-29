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В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций
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РИА Новости

В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций

14:32 29.01.2020
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© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина
© Depositphotos / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Всероссийскую аналитическую систему, которая позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности населения России от различных инфекций, разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщила пресс-служба центра.

"ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности 2015-2020 годов" разрабатывает программно-аппаратный комплекс для обработки и геоинформационного статистического анализа данных общероссийского сероэпидемиологического мониторинга коллективного иммунитета инфекций", - говорится в сообщении.

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Данная система позволит хранить, собирать и обрабатывать большие объемы информации о защищенности населения России от инфекций, а также готовить статистические отчеты и делать прогнозы на основе полученных данных, уточнили в пресс-службе.
"Проект направлен на предотвращение биологических угроз, повышение безопасности, контроль распространения инфекций, предотвращение эпидемий", - отметили в центре.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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