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Эксперт оценил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина
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РИА Новости

Эксперт оценил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина

14:31 29.01.2020 (обновлено: 18:32 29.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о встрече во Львове Сталина и Гитлера в 1940 году сделаны в русле переписывания истории и очернения России, заявил РИА Новости член президиума общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Михаил Макарук.
Ранее Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Это заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
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"Это все идет в русле переписывания истории и очернения России тем поколениям, которые не знали, не знают и не хотят знать всех аспектов. Им насаждается враждебная атмосфера по отношению к Москве, по отношению к России и к тем, кто одержал эту великую победу (в Великой Отечественной войне – ред.), - сказал Макарук.
По его словам, Кравчук, "вероятнее всего, идет в русле политики, проводимой (экс-президентом Петром - ред.) Порошенко, проводимой Зеленским и этим польским правительством, которое сейчас находится у власти". "Кравчук заинтересован в сохранении нормальных отношений с Зеленским. А позиция Зеленского – что одинаково виноват Гитлер и Сталин в развязывании Второй мировой войны. Я считаю, что и Зеленский со своими выступлениями антироссийскими (действует) с целью очернить героические дела Красной Армии перед Западной Германией. Чтобы получать от них поддержку и помощь. А также, чтобы получать поддержку бандеровцев, которые сейчас доминируют во Львове и на Западной Украине", - добавил эксперт.
Попаданец
18:29
Попаданец
2420003
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Офицеры РоссииЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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