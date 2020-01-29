Эксперт оценил заявление Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о встрече во Львове Сталина и Гитлера в 1940 году сделаны в русле переписывания истории и очернения России, заявил РИА Новости член президиума общероссийской организации "Офицеры России" , генерал-майор Михаил Макарук.

Ранее Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове в 1940 году. Это заявление он сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.

"Это все идет в русле переписывания истории и очернения России тем поколениям, которые не знали, не знают и не хотят знать всех аспектов. Им насаждается враждебная атмосфера по отношению к Москве, по отношению к России и к тем, кто одержал эту великую победу (в Великой Отечественной войне – ред.), - сказал Макарук.