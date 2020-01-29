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Четыре студента из Пакистана заразились коронавирусом в Китае
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РИА Новости

Четыре студента из Пакистана заразились коронавирусом в Китае

14:31 29.01.2020
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв – РИА Новости. Четыре пакистанских студента заразились коронавирусом в Китае, сообщил государственный министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза.
"Получил подтверждение, что у четырех пакистанских студентов в Китае диагностирован коронавирус. Они чувствуют себя хорошо, получают всю возможную помощь", - написал он в Twitter.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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