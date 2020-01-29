Четыре студента из Пакистана заразились коронавирусом в Китае

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв – РИА Новости. Четыре пакистанских студента заразились коронавирусом в Китае, сообщил государственный министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза.
Ранее Мирза сообщил, что в Ухане остаются более 500 пакистанских студентов.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.