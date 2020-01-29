В МИД Китая прокомментировали "сделку века" Трампа

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Любой план решения палестинского вопроса должен учитывать позиции и мнения всех заинтересованных сторон, и особенно Палестины, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя "сделку века", предложенную США.
"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения, в настоящий момент мы изучаем детали. Китай всегда придерживался позиции, что основой урегулирования палестинского вопроса должны оставаться резолюции ООН и международные договоренности, включая принципы "два государства для двух народов" и "земля в обмен на мир", которые следует соблюдать", - заявила представитель ведомства, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.
Она подчеркнула, что "любые варианты решения палестинского вопроса должны учитывать позиции и точки зрения основных заинтересованных сторон, особенно Палестины".
Дипломат отметила, что договоренности по палестинскому вопросу должны быть достигнуты путем равноправного диалога и переговоров и способствовать продвижению скорейшей реализации всестороннего, справедливого и долгосрочного урегулирования.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.