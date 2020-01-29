Ученый назвал причину глобального потепления

ТРОМСЁ (Норвегия), 29 янв - РИА Новости. Выброшенное в атмосферу количество углерода приведет к тому, что температура на земном шаре будет неизбежно подниматься, что повлечет за собой подъем уровня мирового океана, повышение его кислотности и усилению действия тепловых волн, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Выброшенное в атмосферу количество углерода приведет к тому, что температура на земном шаре будет неизбежно подниматься, что повлечет за собой подъем уровня мирового океана, повышение его кислотности и усилению действия тепловых волн, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора ЮНЕСКО доктор наук Владимир Рябинин в кулуарах международной конференции "Арктические рубежи".

Главная тема конференции этого года - "Сила знаний", ученые, политики, представители бизнеса и общественных организаций из 35 стран обсуждают вызовы, которые угрожают нашей планете и то, каким образом наука может повлиять на решение этих проблем. Как обычно, одна из центральных проблем - потепление климата, которое на арктических территориях особенно заметно.

"Действительно, мы выкинули в атмосферу столько углерода, что потепление неизбежно. У нас нет технологий, чтобы выкачивать углерод из атмосферы и где-то его сохранять, уровень будет расти, и если удастся чудом вернуть состояние СО2 в атмосфере, то тогда будет еще какая-то память, но практически невозможно вернуть углерод из атмосферы", - рассказал ученый.

Он отметил, что несмотря на то, что Парижское соглашение по климату является важным и значимым для многих стран, оно мало на что влияет на практике: по данным ученых, в 2018 году выбросы углерода оказались максимальными за всю историю человеческой деятельности.

"Мы соглашаемся, но реально ничего не делаем, поэтому мы идем к миру, в котором будет повышение уровня мирового океана, повышению его кислотности, будут тепловые волны - они существуют и в океане, а они разрушают коралловые рифы, а в коралловых рифах мы наблюдаем примерно 30% видов, то есть они основу для жизни 30% видов уничтожают", - отметил Рябинин.

Он добавил, что ученые в рамках программы "Декада наук об океане для устойчивого развития" пытаются по всему миру создать основу для принятия правильных решений. Несколько лет назад вышел обширный доклад, в котором говорилось о том, что у населения земли истекает время для того, чтобы начать управлять океаном в устойчивом смысле.