Челябинские медики поставят на контроль студентов и мигрантов из Китая

"Студенты, которые возвращаются к нам на учебу – таких в Челябинской области 384 человека, и о них мы знаем, - как только будут возвращаться, но часть из них и не уезжали, попадут под наблюдение медицинской службы. Кроме того, есть трудовые мигранты, которые работают на наших предприятиях, их 640 человек, которые приезжали и уезжали, и по мере возвращения их тоже ставим на медицинский контроль", - сказала Лучинина журналистам.