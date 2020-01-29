Челябинские медики поставят на контроль студентов и мигрантов из Китая

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Студенты и трудовые мигранты из Китая, которые учатся и работают в Челябинской области, попадут под медицинский контроль из-за распространения коронавируса, сообщила в среду заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
"Студенты, которые возвращаются к нам на учебу – таких в Челябинской области 384 человека, и о них мы знаем, - как только будут возвращаться, но часть из них и не уезжали, попадут под наблюдение медицинской службы. Кроме того, есть трудовые мигранты, которые работают на наших предприятиях, их 640 человек, которые приезжали и уезжали, и по мере возвращения их тоже ставим на медицинский контроль", - сказала Лучинина журналистам.
Она отметила, что в области под подозрение попадали четверо жителей, которые вернулись из КНР, с признаками заболеваемости ОРВИ, но ни у кого коронавирус не подтвердился. "У двоих обнаружили грипп, еще у двоих инфекционного заболевания не оказалось", - уточнила она.
По ее данным, в регионе первым заместителем губернатора области Ириной Гехт утвержден план по профилактике завоза инфекции. Так, для ректоров вузов, владельцев гостиниц, где проживают командировочные, в том числе вернувшиеся из Китая, аэропорта, госграницы, таможни, руководителей предприятий прописан алгоритм действий.
В аэропорту Челябинска в пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с проведением анкетирования и измерением температуры, пояснила она.
Лучинина подчеркнула, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция может быть только у тех, кто вернулся из КНР и там имел контакт с зараженными.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.