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Немецкий политолог рассказал, что мешает сближению России и Германии
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РИА Новости

Немецкий политолог рассказал, что мешает сближению России и Германии

14:27 29.01.2020 (обновлено: 15:04 29.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНемецкий журналист-международник Александр Рар
Немецкий журналист-международник Александр Рар
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар, выросший в западной Германии, считает, что главным препятствием на пути к сближению России и Германии сегодня является менталитет холодной войны, а также - стремление германских элит защищать позиции Польши и Прибалтики.
"Менталитет холодной войны. Мне кажется, что в России эта эпоха не изучена. Я вырос в западной Германии. Во-первых, Советский Союз был жутким врагом с точки зрения жителей Запада, тогда боялись ракет, российских шпионов, российских политиков. Нас учили в школе, что Европу спасла Америка… надо благодарить США, а с Востока идет только плохое", - сказал Рар в ходе пресс-конференции МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, что мешает сегодня сближению России и Германии.
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По словам политолога, такое восприятие России осталось в генетической памяти целого поколения не только Запада, но и Европы. "Но во время перестройки и после нее в начале 90-х годов именно старый Запад и Россия пошли навстречу друг другу. Что греха таить, все были в восторге, что развалился Советский Союз, (Михаила) Горбачева поэтому на руках носили, кричали: "Горби, Горби!"… Когда Россия, начиная с 1954 года, сказала, что она не может "скачать" все с Запада, что она сама Европа, но другая, после этого все эти конфликты начались", - пояснил политолог.
Он добавил, что живущий в немцах менталитет холодной войны в отношениях с Россией изменить будет сложно. При этом, по его словам, в немецком обществе есть достаточно много людей, считающих иначе. "Немецкие социологические компании проводили исследование для местных элит и установили "ужасную правду" - что большинство немцев хотят примирения с Россией, и что большинство людей в Германии сегодня рассматривают Америку при Трампе как страну, представляющую гораздо больше опасности для Германии, чем Россия", - отметил Рар.
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По его словам, он регулярно спрашивает политиков в Германии, почему их страна не может выстроить исторические отношения с Россией – ведь необходимость взаимоотношений с ней понимали все предыдущие политики даже во время холодной войны. Политики отвечают Рару, что ранее не было суверенитета Польши, Прибалтики, и они на них не обращали внимания, сейчас эти страны не только их прямые соседи, но и союзники.
"Элиты говорят, что им нужно признавать польскую точку зрения, польскую правду, все эти чаяния, обиды и фобии маленьких народов, и что они их должны защищать. Это, к сожалению, усложняет все конфликты между старым Западом и Россией. А вот немецкий бизнес сегодня - главный проводник интересов Запада в отношении России, и борется за то, чтобы наладить отношения... Сегодня он, к сожалению, под колпаком, в том числе, трансатлантических сил", - считает немецкий политолог.
Он поясняет, что трансатлантические силы, начиная с 2014 года - с украинского кризиса, сильно влияют на часть немецкого бизнеса, вынуждая компании делать выбор между дружбой с Россией и американским рынком.
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Межгосударственные отношения России и Германии
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Александр РарГерманияРоссияВ мире
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