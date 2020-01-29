Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T15:05+0300
https://ria.ru/20200129/1564012269.html
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

14:27 29.01.2020 (обновлено: 15:05 29.01.2020)
351
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
"Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В то же время целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести", - говорится в пресс-релизе.
По данным прокуратуры, в СИЗО, особенно в российских регионах, арестантов часто содержат с нарушением норм не только международного, но и национального законодательства. Часть изоляторов "функционирует в условиях существенного переполнения".
Этому способствует и длительное рассмотрение уголовных дел в судах. Кроме того, зачастую информация из судов об освобождении того или итого человека идет до СИЗО слишком долго, в итоге он или она продолжает оставаться под стражей сверх меры.
Следственный изолятор
14 января, 15:20
Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации совместно с прокуратурой планирует еще сильнее ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время следствия (сейчас – 1,5 года) и "продолжить гуманизацию уголовного законодательства".
Инициативу Матвиенко поддержал президент Международной коллегии адвокатов Москвы Александр Почуев. В разговоре с РИА Новости он назвал похвальным, что законодательные органы ставят целью совершенствование правосудия.
"В нашей правоприменительной практике используется мера пресечения в виде заключения под стражу как предмет для торговли, а также способ давления", - резюмировал собеседник агентства.
Здание Государственной Думы РФ
14 января, 17:38
В Госдуме назвали идею ограничения срока содержания в СИЗО гуманной
900005
Обсудить 3
Генеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Автомобиль Следственного комитета РФ
Родственники опознали найденного под Смоленском подростка по обуви
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
СК рассказал о происхождении наркотиков, которые подбросили Голунову
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
Лента новостейМолния