Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.

"Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В то же время целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести", - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, в СИЗО, особенно в российских регионах, арестантов часто содержат с нарушением норм не только международного, но и национального законодательства. Часть изоляторов "функционирует в условиях существенного переполнения".

Этому способствует и длительное рассмотрение уголовных дел в судах. Кроме того, зачастую информация из судов об освобождении того или итого человека идет до СИЗО слишком долго, в итоге он или она продолжает оставаться под стражей сверх меры.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации совместно с прокуратурой планирует еще сильнее ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время следствия (сейчас – 1,5 года) и "продолжить гуманизацию уголовного законодательства".

Инициативу Матвиенко поддержал президент Международной коллегии адвокатов Москвы Александр Почуев. В разговоре с РИА Новости он назвал похвальным, что законодательные органы ставят целью совершенствование правосудия.