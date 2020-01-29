Экс-полицейских заподозрили в фальсификации улик по делу Голунова

"Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия, и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности".