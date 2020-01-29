Экс-полицейских заподозрили в фальсификации улик по делу Голунова

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пятерых бывших полицейских, задержанных по делу Ивана Голунова, подозревают в фальсификации улик, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она пояснила, что речь идет об экс-сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.
"Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия, и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности".
В ведомстве подчеркнули, что наркотики, которые экс-полицейские подбросили Голунову, они же ранее незаконно купили, хранили и перевозили.
Дело Ивана Голунова
Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.
Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов.
До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.