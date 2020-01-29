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2020-01-29T15:05+0300
https://ria.ru/20200129/1564012209.html
Экс-полицейских заподозрили в фальсификации улик по делу Голунова
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РИА Новости

Экс-полицейских заподозрили в фальсификации улик по делу Голунова

14:25 29.01.2020 (обновлено: 15:05 29.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Басманном суде Москвы
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пятерых бывших полицейских, задержанных по делу Ивана Голунова, подозревают в фальсификации улик, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она пояснила, что речь идет об экс-сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.

"Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия, и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности".

Светлана Петренко
В ведомстве подчеркнули, что наркотики, которые экс-полицейские подбросили Голунову, они же ранее незаконно купили, хранили и перевозили.
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Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон.
Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.
Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов.
До последнего времени дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12:25
В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова
1701242612
Обсудить 15
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Пожертвовали хорошими ребятами, ради нэовласовца. И как после этого полиция будет выполнять свою работу? Мамкины революционеры будут брать на митинги наркоту, а после ареста орать - мне подбросили.
29 января, 15:41
zastan76 Застан
5000010
Сдается мне, что в этой мутной истории "не все так однозначно".
29 января, 14:54
Юрий Береснев
111009
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