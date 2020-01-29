Египетский депутат прокомментировал "сделку века" по Палестине

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне

КАИР, 29 янв - РИА Новости. Палестинская проблема является ключевой для всего ближневосточного региона и не может быть решена, если при этом оказываются ущемлены права палестинцев, заявил РИА Новости Палестинская проблема является ключевой для всего ближневосточного региона и не может быть решена, если при этом оказываются ущемлены права палестинцев, заявил РИА Новости египетский парламентарий, секретарь комитета по международным делам парламента Тарек аль-Хули, оценивая перспективы реализации плана США по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

"У палестинского народа есть права, которые считаются "красной линией", нарушение которых неприемлемо", - отметил египетский депутат, комментируя ситуацию вокруг "сделки века".

"Я полагаю, что любая мирная инициатива не будет плодотворной, если она не признает права палестинских беженцев на возвращение и права на создание обладающего полным суверенитетом палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - пояснил он.

В том случае, если эти ключевые моменты не соблюдены, "любая инициатива, откуда бы она ни исходила..., столкнется с трудностями при попытке ее реализации на земле", полагает парламентарий.

Говоря о позиции Египта в связи со "сделкой века", аль-Хули указал, что его страна "по-прежнему полагает, что палестинская проблема - ключевая для всего ближневосточного региона". "Нестабильность, с которой мы сталкиваемся в регионе, связана с затяжным характером этой проблемы и с разработкой нелогичных, нереалистичных и игнорирующих права палестинского народа решений", - подытожил он.

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Ранее в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли, поскольку речь идет фактически о попытках легализации оккупации Израилем палестинских территорий с 1967 года.