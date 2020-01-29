Египетский депутат прокомментировал "сделку века" по Палестине

КАИР, 29 янв - РИА Новости. Палестинская проблема является ключевой для всего ближневосточного региона и не может быть решена, если при этом оказываются ущемлены права палестинцев, заявил РИА Новости египетский парламентарий, секретарь комитета по международным делам парламента Тарек аль-Хули, оценивая перспективы реализации плана США по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
"У палестинского народа есть права, которые считаются "красной линией", нарушение которых неприемлемо", - отметил египетский депутат, комментируя ситуацию вокруг "сделки века".
"Я полагаю, что любая мирная инициатива не будет плодотворной, если она не признает права палестинских беженцев на возвращение и права на создание обладающего полным суверенитетом палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - пояснил он.
В том случае, если эти ключевые моменты не соблюдены, "любая инициатива, откуда бы она ни исходила..., столкнется с трудностями при попытке ее реализации на земле", полагает парламентарий.
Говоря о позиции Египта в связи со "сделкой века", аль-Хули указал, что его страна "по-прежнему полагает, что палестинская проблема - ключевая для всего ближневосточного региона". "Нестабильность, с которой мы сталкиваемся в регионе, связана с затяжным характером этой проблемы и с разработкой нелогичных, нереалистичных и игнорирующих права палестинского народа решений", - подытожил он.
Ранее в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли, поскольку речь идет фактически о попытках легализации оккупации Израилем палестинских территорий с 1967 года.
По словам генсека ЛАГ, мирный план США может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонами, при этом позиция Палестины станет определяющей для формирования коллективной позиции арабских стран по американскому мирному плану.