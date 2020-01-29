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В ЛНР заявили о смене Киевом переговорщика в подгруппе в Минске
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РИА Новости

В ЛНР заявили о смене Киевом переговорщика в подгруппе в Минске

14:17 29.01.2020
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© РИА НовостиОльга Кобцева
Ольга Кобцева
© РИА Новости
Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Киев меняет своего представителя в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Валерию Лутковскую, заявила в среду РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
"Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам довели, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске", - сообщила Кобцева.
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Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник пояснил в своем Telegram-канале, что на заседании гуманитарной рабочей группы по Донбассу координатор от ОБСЕ Тони Фриш сообщил, что "отныне экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске".
"О причинах такого решения представитель ОБСЕ не сообщил", - уточнил Мирошник.
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Он добавил, что в качестве официального представителя от Киева на переговорах в данной подгруппе присутствует Геннадий Кузнецов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваВалерия ЛутковскаяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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