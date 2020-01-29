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Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов
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РИА Новости

Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов

14:16 29.01.2020
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России обязал законодателя изменить нормы, регламентирующие участие адвокатов из числа военных пенсионеров в системе обязательного пенсионного страхования, следует из материалов суда.
КС в среду опубликовал на официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 7 закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу… ", а также подпункта 2 пункта 1 статьи 6, пункта 2.2 статьи 22 и пункта 1 статьи 28 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и подпункта 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ, а также частей 2 и 3 статьи 8, части 18 статьи 15 федерального закона "О страховых пенсиях".
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Дело рассматривалось по жалобе жительницы Подмосковья Ольги Морозовой, которая является адвокатом, получающим пенсию за выслугу лет после увольнения из правоохранительных органов. Статус адвоката Морозова получила в апреле 2017 года, а в июне обратилась в налоговую службу с просьбой не ставить ее на учет в качестве плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Морозова мотивировала это тем, что к 60-ти годам не успеет выработать требуемый для получения страховой пенсии по старости 15-летний страховой стаж и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.
Налоговая инспекция отклонила заявление Морозовой, и суды подтвердили это решение. Согласно их выводам, если военные пенсионеры относятся к категории лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, они обязаны вставать на учет в качестве страхователей и уплачивать взносы. Заявительница посчитала, что соответствующие законодательные нормы носят дискриминационный характер и обратилась в КС.
КС пояснил, что отнесение самозанятых к числу лиц, подлежащих пенсионному страхованию и обязанных платить страховые взносы, само по себе не может расцениваться как не согласующееся с требованиями конституции. При этом участие военных пенсионеров в обязательном пенсионном страховании должно осуществляться на равных условиях с другими застрахованными лицами.
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Однако, как отметил КС, они начинают формировать свои пенсионные права позже других застрахованных из числа самозанятых, и по достижении пенсионного возраста могут и не приобрести права на пенсию. При этом не предусматривается возможности назначения страховой пенсии по старости на условиях неполного страхового стажа.
КС признал оспариваемые нормы не соответствующими конституции "в той мере, в какой они характеризуются неопределенностью нормативного содержания применительно к объему и условиям формирования и реализации в системе обязательного пенсионного страхования пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров, надлежащим образом исполняющих обязанности страхователя по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", отмечается в постановлении суда.
Законодателю предписано устранить неопределенность оспоренных норм "незамедлительно", указывается в постановлении КС РФ.
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