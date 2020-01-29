Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России обязал законодателя изменить нормы, регламентирующие участие адвокатов из числа военных пенсионеров в системе обязательного пенсионного страхования, следует из материалов суда.

КС в среду опубликовал на официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 7 закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу… ", а также подпункта 2 пункта 1 статьи 6, пункта 2.2 статьи 22 и пункта 1 статьи 28 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и подпункта 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ, а также частей 2 и 3 статьи 8, части 18 статьи 15 федерального закона "О страховых пенсиях".

Дело рассматривалось по жалобе жительницы Подмосковья Ольги Морозовой, которая является адвокатом, получающим пенсию за выслугу лет после увольнения из правоохранительных органов. Статус адвоката Морозова получила в апреле 2017 года, а в июне обратилась в налоговую службу с просьбой не ставить ее на учет в качестве плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Морозова мотивировала это тем, что к 60-ти годам не успеет выработать требуемый для получения страховой пенсии по старости 15-летний страховой стаж и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.

Налоговая инспекция отклонила заявление Морозовой, и суды подтвердили это решение. Согласно их выводам, если военные пенсионеры относятся к категории лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, они обязаны вставать на учет в качестве страхователей и уплачивать взносы. Заявительница посчитала, что соответствующие законодательные нормы носят дискриминационный характер и обратилась в КС.

КС пояснил, что отнесение самозанятых к числу лиц, подлежащих пенсионному страхованию и обязанных платить страховые взносы, само по себе не может расцениваться как не согласующееся с требованиями конституции. При этом участие военных пенсионеров в обязательном пенсионном страховании должно осуществляться на равных условиях с другими застрахованными лицами.

Однако, как отметил КС, они начинают формировать свои пенсионные права позже других застрахованных из числа самозанятых, и по достижении пенсионного возраста могут и не приобрести права на пенсию. При этом не предусматривается возможности назначения страховой пенсии по старости на условиях неполного страхового стажа.

КС признал оспариваемые нормы не соответствующими конституции "в той мере, в какой они характеризуются неопределенностью нормативного содержания применительно к объему и условиям формирования и реализации в системе обязательного пенсионного страхования пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров, надлежащим образом исполняющих обязанности страхователя по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", отмечается в постановлении суда.