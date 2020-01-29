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Сирия потребовала от международного сообщества осуждения "сделки века"
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РИА Новости

Сирия потребовала от международного сообщества осуждения "сделки века"

14:13 29.01.2020 (обновлено: 14:35 29.01.2020)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Сирия требует от международного сообщества осудить предложенный США план урегулирования палестино-израильского конфликта и обеспечить законные права палестинцев, говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-службы МИД САР.
"Сирия требует от международного сообщества осудить пренебрежительную американскую позицию в отношении международного права, подтвердить (принятые ранее - ред.) резолюции, в первую очередь о прекращении израильской оккупации палестинских территорий и об обеспечении законных прав палестинского народа", - говорится в сообщении, текст которого опубликовало сирийское информационное агентство САНА.
Столкновения палестинцев с израильтянами
08:53
Палестино-израильский конфликт
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуИзраильСирияСШАВ мире
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