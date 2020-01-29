Источник рассказал о причине убийства беременной в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Предполагаемый убийца беременной женщины в Предполагаемый убийца беременной женщины в Новосибирске ревновал и избивал ее, недавно она ушла от него, заявил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого – 34-летнего жителя Новосибирска.

"Предварительно, причиной произошедшего стала ревность. Женщина недавно ушла от него. Он ее преследовал. Также известно, что он периодически избивал ее", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, женщина находилась на большом сроке беременности, личность отца погибшего ребенка станет известна после экспертизы. Источник также сообщил, что побег подозреваемого в Омск мог быть связан с желанием добраться до Тюмени, где живут и занимаются бизнесом его родители.

По данным управления ГУМВД, во второй половине дня в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Кирова в Новосибирске неизвестный ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована, но в больнице скончалась. Как выяснили полицейские, подозреваемый, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков, уехал в Омск, где и был задержан в гостинице.