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Источник рассказал о причине убийства беременной в Новосибирске
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РИА Новости

Источник рассказал о причине убийства беременной в Новосибирске

14:13 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Предполагаемый убийца беременной женщины в Новосибирске ревновал и избивал ее, недавно она ушла от него, заявил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщалось ранее, 33-летнюю беременную убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого – 34-летнего жителя Новосибирска.
"Предварительно, причиной произошедшего стала ревность. Женщина недавно ушла от него. Он ее преследовал. Также известно, что он периодически избивал ее", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, женщина находилась на большом сроке беременности, личность отца погибшего ребенка станет известна после экспертизы. Источник также сообщил, что побег подозреваемого в Омск мог быть связан с желанием добраться до Тюмени, где живут и занимаются бизнесом его родители.
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По данным управления ГУМВД, во второй половине дня в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Кирова в Новосибирске неизвестный ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована, но в больнице скончалась. Как выяснили полицейские, подозреваемый, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков, уехал в Омск, где и был задержан в гостинице.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное заключение. По данным следствия, убийца знал, что его знакомая беременна. Суд изберет ему меру пресечения в четверг.
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ГУМВДСледственный комитет РФНовосибирскОмскПроисшествия
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