В Йошкар-Оле убрали знак, показывающий разные ограничения скорости

Запрещающие знаки. В Литве докопались до дорожного столба Сейм Литвы занят делом: его член Кястутис Масюлис требует от министра транспорта смены дорожных знаков. Они не менялись со времен СССР и продолжают негативно влиять на республику. И на ее дорожное движение. Пора с ними разобраться.