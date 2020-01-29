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В Йошкар-Оле убрали знак, показывающий разные ограничения скорости
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РИА Новости

В Йошкар-Оле убрали знак, показывающий разные ограничения скорости

14:09 29.01.2020 (обновлено: 14:20 29.01.2020)
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Интерактивный дорожный знак, установленный в Йошкар-Оле. Стоп-кадр видео очевидца
Интерактивный дорожный знак, установленный в Йошкар-Оле. Стоп-кадр видео очевидца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Показывающий разные ограничения скорости интерактивный дорожный знак на одном из перекрестков Йошкар-Олы зачехлили, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Марий Эл.
В группе "Подслушано Йошкар-Ола" в социальной сети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео, снятое на одной из улиц в Йошкар-Оле, где светящийся дорожный знак, показывающий ограничение скорости в 40 километров, неожиданно меняется и показывает ограничение скорости в 60 километров. "Нанотехнологии от ГИБДД в Йошкар-Оле. Стартап, которому позавидует даже Мавроди", - комментирует видео автор канала. Как рассказали РИА Новости в региональном управлении МВД, знак таким образом регулировал движение на разных полосах, чтобы разгрузить сложный Т-образный перекресток, где машины подолгу простаивали в ожидании своего сигнала светофора.
"Вызвавший много вопросов интерактивный знак зачехлили. Теперь движение регулируется по-старому", - рассказали в республиканском МВД.
По информации регионального УГИБДД, интерактивный дорожный знак не соответствует проекту организации дорожного движения. "Госавтоинспекция категорически не согласна с данной организацией дорожного движения на перекрестке, так как возникает конфликт "водитель-водитель". Сотрудниками ГИБДД внесены предложения по изменению организации дорожного движения на этом участке дороги. Администрацией города Йошкар-Олы приняты меры по отключению дополнительной секции светофора и знака до принятия окончательного решения", - сообщили РИА Новости в управлении.
Запрещающие знаки. В Литве докопались до дорожного столба
23 января, 12:45Акценты
Запрещающие знаки. В Литве докопались до дорожного столбаСейм Литвы занят делом: его член Кястутис Масюлис требует от министра транспорта смены дорожных знаков. Они не менялись со времен СССР и продолжают негативно влиять на республику. И на ее дорожное движение. Пора с ними разобраться.
В свою очередь директор муниципального предприятия "Сигнал" Андрей Жуков сообщил, что его сотрудникам пришлось зачехлить дополнительную стрелку и знак на пересечении Ленинского проспекта с улицей Петрова.
"Мы установили дополнительную стрелку "прямо" по Ленинскому проспекту. Этим мы добавили 15 секунд разрешающего сигнала по стрелке. Стало удобнее, Ленинский на перекрестке ожил. Но не всех это устраивало... Жаль, будем стоять перед светофором по старинке в один ряд", - написал Жуков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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ГИБДД МВД РФМВД РФЙошкар-ОлаОбщество
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