Россияне перевели через СБП почти 70 миллиардов рублей за год

"За год работы более 8 миллионов операций на сумму почти 70 миллиардов рублей было совершено в системе. Прирост ежемесячно в среднем составляет порядка 25%, как по количеству, так и по объему платежей", - отметила представитель ЦБ.

СБП была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Один из слушателей прямого включения задал вопрос, правда ли, что пик операций якобы пришелся на август. По словам Бакиной, этот месяц не был пиковым. "Август был не самый,... традиционно обычно декабрь является самым объемным, как по количеству, так и по объему (операций - ред.), это понятно, предновогодние расходы. Мы видим достаточно стабильный прирост, он колеблется - в среднем 22-25%, достаточно высокий, и провалов, когда он был ниже этого порога, за год работы системы мы не наблюдали", - ответила она.