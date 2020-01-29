До конца года в МО закроют полигоны "Лесная" и "Ядрово"

На данный момент в регионе закрыто 28 из 39 свалок. Как рассказал глава Московской области во время обращения к жителям, в 2020 году прекратится деятельность еще двух полигонов.

"Мы прекрасно понимаем, какой дискомфорт испытывают жители, и должны принести еще раз извинения всем от этих старых полигонов, и поэтому на 2020 год я поручаю полностью отменить оплату за вывоз твердых бытовых отходов для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне от этих свалок", – сказал Андрей Воробьев.