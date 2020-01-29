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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-29T14:06+0300
https://ria.ru/20200129/1564011107.html
До конца года в МО закроют полигоны "Лесная" и "Ядрово"
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РИА Новости

До конца года в МО закроют полигоны "Лесная" и "Ядрово"

14:06 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевЧайка, пролетающая над мусорным полигоном
Чайка, пролетающая над мусорным полигоном
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.
На данный момент в регионе закрыто 28 из 39 свалок. Как рассказал глава Московской области во время обращения к жителям, в 2020 году прекратится деятельность еще двух полигонов.
Также в Подмосковье отменят плату за вывоз мусора. Новые правила коснутся тех жителей, чьи дома расположены недалеко от свалок.
"Мы прекрасно понимаем, какой дискомфорт испытывают жители, и должны принести еще раз извинения всем от этих старых полигонов, и поэтому на 2020 год я поручаю полностью отменить оплату за вывоз твердых бытовых отходов для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне от этих свалок", – сказал Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяПолигон "Ядрово"Московская область
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