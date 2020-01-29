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Культура
2020-01-29T14:02+0300
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Кузнецова обсудила развитие в России детских театров
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РИА Новости

Кузнецова обсудила развитие в России детских театров

14:02 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела встречу с руководителем Детского музыкального театра юного актера Александром Федоровым и обсудила тему развития детского театрального искусства, сообщается на сайте омбудсмена.
На встрече Федоров рассказал, что в Москве строят новое здание Детского музыкального театра, который может стать центром театрального творчества для детей и площадкой для проведения фестивалей международного уровня.
В свою очередь Кузнецова предложила на базе нового здания создать методический центр для педагогов, руководителей и сотрудников детских театральных коллективов России. Она также отметила, что школа и театр должны взаимодействовать.
"Важно, чтобы театр пришел в школу, а школа – в театр. Это позволит разнообразить внеурочное дополнительное образование, будет способствовать развитию театральных студий, а самое главное - это обогатит наших детей", - приводятся слова детского омбудсмена на сайте.
Кроме того, Кузнецова предложила Федорову войти в экспертный совет при омбудсмене, чтобы заниматься развитием детского позитивного контента.
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КультураАнна КузнецоваАлександр ФедоровРоссия
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