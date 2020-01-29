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Власти назвали причину пожара в квартире на Урале, где погиб юноша
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РИА Новости

Власти назвали причину пожара в квартире на Урале, где погиб юноша

14:00 29.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 янв - РИА Новости. Хлопок газа, как предполагается, мог привести к пожару в квартире в городе Ирбит Свердловской области, где погиб 17-летний юноша, сообщает местная администрация.
Пожар произошел вечером во вторник в квартире пятиэтажки по улице Комсомольской, из здания эвакуировали 120 человек. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать примерно за 35 минут. В региональном управлении МЧС уточняли, что проверяется информация очевидцев о хлопке, предшествовавшем пожару.
В результате инцидента погиб 17-летний учащийся местного учебного заведения, который проживал в квартире вместе с бабушкой, ее в момент случившегося дома не оказалось. Ранее следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что по факту смерти молодого человека проводится доследственная проверка. Предварительно отмечалось, что внешних признаков криминальной смерти нет, тем не менее, тело юноши направят на экспертизу для выяснения точной причины гибели.
"Двадцать восьмого января... произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал хлопок газа", - говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
Местные власти также уточнили, что за помощью к врачам обратились три человека, серьезных травм у них нет. Кроме того, в зоне поражения оказались 30 квартир, в них отключено отопление, электро- и газоснабжение. Жильцам администрация предложила расположиться в пункте временного размещения на базе соседней школы.
Согласно информации главного областного управления МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории с помощью диагностического комплекса "Стрела П" обследуют конструкции здания, пытаясь установить их целостность. В мэрии в свою очередь добавили, что результаты исследования станут основанием для принятия решения о дальнейшей эксплуатации здания. По сведениям властей, в доме 1990 года постройки прописано 119 человек.
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