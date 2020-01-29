В ОАЭ случай заражения коронавирусом выявили у китайской семьи

"Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у четырех человек из одной китайской семьи, состояние всех больных стабильное. Ситуация сдерживается с помощью необходимых мер предосторожности, одобренных в мире по отношению к таким случаям", - отметили в минздраве.