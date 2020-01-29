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Protonmail назвал блокировку в России необоснованной
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РИА Новости

Protonmail назвал блокировку в России необоснованной

13:53 29.01.2020 (обновлено: 14:11 29.01.2020)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почтовый сервис Protonmail считает блокировку сервиса в России необоснованной, готов к диалогу с властями РФ, сообщила компания в Twitter.
"Мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса. Мы работаем со швейцарскими властями и готовы к диалогу с российскими властями, поскольку считаем эту блокировку необоснованной", - говорится в сообщении.
Ранее в среду ФСБ и Роскомнадзор сообщили о блокировке почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария) из-за ложных сообщений о минировании объектов на территории РФ. Почтовый сервис использовался "минерами" как в 2019 году, так и - особенно активно - в январе 2020-го.
На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений о личностях "минеров" компания "реагировала категорическим отказом" и по-прежнему отказывается сотрудничать "для ограничения доступа к ресурсам, используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности", писало ведомство.
Мужчина работает на ноутбуке
Вчера, 20:22
Startmail оспорит в суде блокировку из-за сообщений о минировании
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РоскомнадзорФСБ РФШвейцарияТехнологииОбществоProtonmailРоссияВ мире
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