Protonmail назвал блокировку в России необоснованной

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Почтовый сервис Protonmail считает блокировку сервиса в России необоснованной, готов к диалогу с властями РФ, сообщила компания в Twitter.
"Мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса. Мы работаем со швейцарскими властями и готовы к диалогу с российскими властями, поскольку считаем эту блокировку необоснованной", - говорится в сообщении.
Ранее в среду ФСБ и Роскомнадзор сообщили о блокировке почтового сервиса Protonmail.com (Швейцария) из-за ложных сообщений о минировании объектов на территории РФ. Почтовый сервис использовался "минерами" как в 2019 году, так и - особенно активно - в январе 2020-го.
На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений о личностях "минеров" компания "реагировала категорическим отказом" и по-прежнему отказывается сотрудничать "для ограничения доступа к ресурсам, используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности", писало ведомство.