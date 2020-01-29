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ЦИК не выявил случаев двойного голосования на выборах в 2019 году
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РИА Новости

ЦИК не выявил случаев двойного голосования на выборах в 2019 году

13:46 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Факты двойного голосования в единый день голосования 8 сентября 2019 года не выявлены, сообщил член ЦИК Александр Кинев на заседании.
В проверке участвовали 26 избирательных комиссий субъектов.
"Фактов неоднократности голосования избирателей не выявлено. Установлено пять случаев проставления подписей за выданные бюллетени одним и тем же избирателем в списках избирателей и по месту жительства, и по месту нахождения. Это имело место на выборах губернатора Челябинской области. Подписи были выполнены как от имени избирателя, так и от имени члена участковой избирательной комиссии", - отметил Кинев.
В соответствии с механизмом "Мобильный избиратель" граждане могут подать заявление и прикрепиться к любому избирательному участку внутри своего избирательного округа, а на федеральных выборах - по всей России. Но даже при наличии заявления избиратель может проголосовать по месту регистрации.
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ЦИК РФЧелябинская областьПолитика
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