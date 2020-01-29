ЦИК не выявил случаев двойного голосования на выборах в 2019 году

"Фактов неоднократности голосования избирателей не выявлено. Установлено пять случаев проставления подписей за выданные бюллетени одним и тем же избирателем в списках избирателей и по месту жительства, и по месту нахождения. Это имело место на выборах губернатора Челябинской области. Подписи были выполнены как от имени избирателя, так и от имени члена участковой избирательной комиссии", - отметил Кинев.