Эксперт назвал предложенную США "сделку века" абсурдной

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предложенная президентом США Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является абсурдной, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" , президент проекта U.S./Middle East Project (USMEP) Дэниел Леви.

Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

"США приглашают израильтян и ни одного палестинца. То есть это вовсе не сделка между Израилем и Палестиной. Это самая обыкновенная сделка между США и Израилем. Причем они пытаются установить мир между двумя израильтянами, а не между Израилем и Палестиной. Палестинцам в этом процессе вообще не отводят никакой роли", - сказал эксперт.

"США всегда позволяли Израилю вести нечестную игру и менять правила игры в самый разгар "матча". Палестинцам же приходится подстраиваться под новые правила. И это настоящий абсурд", - полагает он.

Леви напомнил, что об этом плане говорят уже более двух лет, и, более того, его реализация уже была начата. По его словам, речь идет, в частности, о переносе посольства США, отказе от официального признания палестинского государства, изменении американской позиции по еврейским поселениям. "Таким образом, почти по всем вопросам, американцы уже чётко выразили свою позицию. И даже подтвердили её словами. Поэтому, как мне кажется, никакого секрета вокруг данного плана по урегулированию уже давно нет", - сказал он.

"Неясным остаётся тот факт, каким образом до сих пор общественность позволяет морочить себе голову. Два с половиной года американцы только и говорят о том, что у них есть план, и это план по урегулированию, а на деле они сделали всё возможное, чтобы зарубить любую возможность образования двух государств, расширить права израильских поселенцев и лишить прав палестинцев", - отметил эксперт.

По его мнению, сегодня США своими действиями демонстрируют, что палестинцы "никогда не получат собственного государства, им всё равно придётся согласиться на постоянный статус недогосударства". "Кажется, сейчас американцы рассуждают с позиции бизнес-подхода, что если палестинцам дать немного денег, придумать новые проекты, то они на это согласятся. Может быть, не нынешний лидер. Но если продолжать давить, подкупать и шантажировать, то может быть, удастся "воспитать" лидера, который согласится на это", - заключил он.