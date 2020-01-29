Эксперт назвал предложенную США "сделку века" абсурдной

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является абсурдной, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", президент проекта U.S./Middle East Project (USMEP) Дэниел Леви.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
"США приглашают израильтян и ни одного палестинца. То есть это вовсе не сделка между Израилем и Палестиной. Это самая обыкновенная сделка между США и Израилем. Причем они пытаются установить мир между двумя израильтянами, а не между Израилем и Палестиной. Палестинцам в этом процессе вообще не отводят никакой роли", - сказал эксперт.
"США всегда позволяли Израилю вести нечестную игру и менять правила игры в самый разгар "матча". Палестинцам же приходится подстраиваться под новые правила. И это настоящий абсурд", - полагает он.
Леви напомнил, что об этом плане говорят уже более двух лет, и, более того, его реализация уже была начата. По его словам, речь идет, в частности, о переносе посольства США, отказе от официального признания палестинского государства, изменении американской позиции по еврейским поселениям. "Таким образом, почти по всем вопросам, американцы уже чётко выразили свою позицию. И даже подтвердили её словами. Поэтому, как мне кажется, никакого секрета вокруг данного плана по урегулированию уже давно нет", - сказал он.
"Неясным остаётся тот факт, каким образом до сих пор общественность позволяет морочить себе голову. Два с половиной года американцы только и говорят о том, что у них есть план, и это план по урегулированию, а на деле они сделали всё возможное, чтобы зарубить любую возможность образования двух государств, расширить права израильских поселенцев и лишить прав палестинцев", - отметил эксперт.
По его мнению, сегодня США своими действиями демонстрируют, что палестинцы "никогда не получат собственного государства, им всё равно придётся согласиться на постоянный статус недогосударства". "Кажется, сейчас американцы рассуждают с позиции бизнес-подхода, что если палестинцам дать немного денег, придумать новые проекты, то они на это согласятся. Может быть, не нынешний лидер. Но если продолжать давить, подкупать и шантажировать, то может быть, удастся "воспитать" лидера, который согласится на это", - заключил он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
08:41Сказано в эфире"Сделка века" не удалась. Что не так в предложении Трампа?Президент США предложил свой вариант решения палестино-израильского конфликта, сразу отвергнутый Палестиной. О том, почему этот шаг США может создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.