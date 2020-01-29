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Жителя Омска осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
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РИА Новости

Жителя Омска осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии

13:45 29.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Жителя Омска приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за оправдание теракта в Новой Зеландии, сообщили в среду в региональном управлении ФСБ.
По данным УФСБ, 47-летний житель Омска Дмитрий Павельчук в социальной сети при обсуждении террористического акта в Новой Зеландии "одобрительно высказывался о массовом убийстве". Он обвинялся по двум статьям УК РФ - за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности и публичное оправдание терроризма в интернете. Ему грозило до 7 лет лишения свободы.
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Уголовное дело рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска, 29 января состоялось выездное заседание суда в Омске.
"Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов... в сети интернет" - пояснили РИА Новости в УФСБ.
Павельчук признал свою вину, поэтому дело рассматривали в особом порядке, и мужчина получил меньший срок, чем предусматривали статьи. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта 2019 года произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
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ФСБ РФНовая ЗеландияОмскРоссияПроисшествия
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