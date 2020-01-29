RT набрал десять миллиардов просмотров на YouTube

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube , сообщили в пресс-службе вещателя.

Одним из самым популярных видео за 2019 год стали кадры ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа . Агентство RT RUPTLY единственное в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Это видео показали крупные мировые СМИ, в том числе CNN, BBC, The Guardian и The Telegraph.

Среди эксклюзивных видео RT ведет прямые трансляции и публикует ролики с акций протестов "желтых жилетов" во Франции. Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О отметил, что самым популярный канал на YouTube не BFM и не CNEWS, а RT

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери RUPTLY вело прямую трансляцию, а позже показало видео последствий пожара с дрона.

RT первым из российских телеканалов начал публиковать видео на YouTube в 2007 году. В 2013 году RT International достиг цифры в один миллиард просмотров на платформе.

Вице-президент компании Google по контенту Роберт Кинсл назвал это потрясающим достижением.

"Мы очень гордимся и очень рады, что RT вышел на такую цифру" — подчеркнул он, назвав миллиард просмотров важной вехой, к которой стремятся многие.

Он отметил, что наладить связь с аудиторией и заинтересовать ее так, чтобы зрители возвращались, и в итоге набрать такой рейтинг — выдающееся достижение.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY.

Каждую неделю RT смотрят сто миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos).