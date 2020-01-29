Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T13:49+0300
https://ria.ru/20200129/1564009535.html
RT набрал десять миллиардов просмотров на YouTube
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009501_7:0:1918:1075_1036x0_80_0_0_9dd284509712b61b5731b7a8e15c27fe.png
РИА Новости

RT набрал десять миллиардов просмотров на YouTube

13:49 29.01.2020
810
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube, сообщили в пресс-службе вещателя.
Одним из самым популярных видео за 2019 год стали кадры ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Агентство RT RUPTLY единственное в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Это видео показали крупные мировые СМИ, в том числе CNN, BBC, The Guardian и The Telegraph.
Среди эксклюзивных видео RT ведет прямые трансляции и публикует ролики с акций протестов "желтых жилетов" во Франции. Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О отметил, что самым популярный канал на YouTube не BFM и не CNEWS, а RT.
Во время пожара в соборе Парижской Богоматери RUPTLY вело прямую трансляцию, а позже показало видео последствий пожара с дрона.
Логотип телеканала RT
13 января, 15:02
RT запускает онлайн-школу
RT первым из российских телеканалов начал публиковать видео на YouTube в 2007 году. В 2013 году RT International достиг цифры в один миллиард просмотров на платформе.
Вице-президент компании Google по контенту Роберт Кинсл назвал это потрясающим достижением.
"Мы очень гордимся и очень рады, что RT вышел на такую цифру" — подчеркнул он, назвав миллиард просмотров важной вехой, к которой стремятся многие.
Он отметил, что наладить связь с аудиторией и заинтересовать ее так, чтобы зрители возвращались, и в итоге набрать такой рейтинг — выдающееся достижение.
RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY.
Каждую неделю RT смотрят сто миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos).
RT — единственный семикратно номинированный на престижную премию Emmy российский телеканал.
Логотип телеканала RT
12 декабря 2019, 23:23
RT получил "Премию Рунета"
4710003
Обсудить 1
Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Пожар в соборе Парижской БогоматериGoogleТелеканал RTYouTubeThe GuardianWikiLeaksДжулиан АссанжФранцияЭквадорЛондонBBCВ мире
Рекомендуем
Здание министерства культуры РФ в Москве
Минкультуры: заявок на субсидии для фильма о "Машине времени" не было
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом заседания правительства РФ
Вице-премьер Чернышенко займется вопросами спорта
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Волин прокомментировал закрытие "АБВГДейки"
Пульт дистанционного управления
Mediascope сообщил, сколько времени россияне тратят на телевидение
Новогодний гала-концерт 2020 выйдет в кинотеатрах КНР
Гала-концерт в честь Нового года в Китае посмотрели 1,2 млрд человек
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
Напавший на журналиста глава района в Хакасии получил два года условно
Глава Дагестана Владимир Васильев
Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева
Ноутбук
Protonmail назвал блокировку в России необоснованной
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой надеется, что в ПАСЕ покажут реальную ситуацию со СМИ в Европе
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский и главред Sputnik Эстония примут участие в работе ПАСЕ
Ольга Кобцева
В ЛНР заявили о смене Киевом переговорщика в подгруппе в Минске
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
Волин назвал поддержку телевизионных холдингов индустриальной задачей
Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Варшава
В Польше приготовились к российскому "вмешательству" в выборы
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев
Космонавт Артемьев рассказал, как экипажи МКС избегают ссор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
Лента новостейМолния