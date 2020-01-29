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Клишас выступил за усиление представительной функции парламента
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РИА Новости

Клишас выступил за усиление представительной функции парламента

13:39 29.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Представительная функция российского парламента должна быть усилена, заявил на заседании в Красноярске сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В среду в Красноярске проходит общественное обсуждение предлагаемых поправок в Конституцию РФ.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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"У нас представительная функция парламента намного меньше, чем действующей конституцией заложено. У нас парламент воспринимают как законодательный орган, как орган, который просто принимает законы... Представительная функция парламента - это основное, законотворчество - это вторично. Сегодня мы совершенно находимся в другой ситуации. Законотворчество составляет основу нашей парламентской работы. Представительная функция ушла на второй план. Это неправильно... Усилить роль парламента - это позиция президента", - сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияКрасноярскПолитика
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