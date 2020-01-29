Клишас выступил за усиление представительной функции парламента

"У нас представительная функция парламента намного меньше, чем действующей конституцией заложено. У нас парламент воспринимают как законодательный орган, как орган, который просто принимает законы... Представительная функция парламента - это основное, законотворчество - это вторично. Сегодня мы совершенно находимся в другой ситуации. Законотворчество составляет основу нашей парламентской работы. Представительная функция ушла на второй план. Это неправильно... Усилить роль парламента - это позиция президента", - сказал Клишас.