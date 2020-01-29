Лекция о проблеме йододефицита

Лектор – заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по координации эндокринологической службы Екатерина ТРОШИНА.
Йодированная соль, препараты йода прочно вошли в жизнь россиян, однако, Россия, по-прежнему, относится к странам с недостаточным потреблением этого элемента среди населения. Чем грозит нехватка йода? Как ее восполнить? Каковы симптомы йододефицита? В каком количестве употреблять йодированную соль и морепродукты? Возможна ли аллергическая реакция на йод или передозировка? Насколько критична ситуация в России?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
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Йодированная соль, препараты йода прочно вошли в жизнь россиян, однако, Россия, по-прежнему, относится к странам с недостаточным потреблением этого элемента среди населения. Чем грозит нехватка йода? Как ее восполнить? Каковы симптомы йододефицита? В каком количестве употреблять йодированную соль и морепродукты? Возможна ли аллергическая реакция на йод или передозировка? Насколько критична ситуация в России?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
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