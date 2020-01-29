Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T13:36+0300
https://ria.ru/20200129/1564009276.html
Поклонская осудила недовольство США отношениями России и Сербии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155852/62/1558526262_0:362:2766:1918_1036x0_80_0_0_dde850d8f1a3e30345d7674d5bc883f8.jpg
РИА Новости

Поклонская осудила недовольство США отношениями России и Сербии

13:36 29.01.2020
558
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала наглостью высказанное в США недовольство по поводу выстраиваемых Сербией отношений с Россией.
"Надо же, не устраивает такой ход событий. Такая откровенная наглость некоторых политиков из конгресса лишь немного приоткрывает их истинное лицо и намерение. Лучше бы они никогда не снимали эти маски лицемерия со своих лиц. Потому что эти маски - на самом деле для них служат как намордники для опасных хищников. Если снять – загрызут", - сказала РИА Новости Поклонская.
Так депутат прокомментировала заявление председателя комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Элиота Энгеля, что Сербия продолжает отвергать "общие для Евросоюза и США приоритеты", а именно выстраивает отношения не только с западными странами, но и с Россией.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Вчера, 01:48
В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией
4700000
Обсудить 2
Элиот ЭнгелНаталья ПоклонскаяЕвросоюзСербияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с премьер-министром Баварии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выдвинул США условие по поставке F-35
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Ноутбук
Protonmail назвал блокировку в России необоснованной
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев
Здание посольства Нидерландов в Москве
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Раввин Пинхас Гольдшмидт
Глава Совета раввинов Европы призвал не повторять ошибок Литвы
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Немецкий журналист-международник Александр Рар
Немецкий политолог рассказал, что мешает сближению России и Германии
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне
Эксперт назвал предложенную США "сделку века" абсурдной
Варшава
В Польше приготовились к российскому "вмешательству" в выборы
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев
Космонавт Артемьев рассказал, как экипажи МКС избегают ссор
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
Селекторное совещание министра обороны Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил России
В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
Лента новостейМолния