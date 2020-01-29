Поклонская осудила недовольство США отношениями России и Сербии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала наглостью высказанное в США недовольство по поводу выстраиваемых Сербией отношений с Россией.
"Надо же, не устраивает такой ход событий. Такая откровенная наглость некоторых политиков из конгресса лишь немного приоткрывает их истинное лицо и намерение. Лучше бы они никогда не снимали эти маски лицемерия со своих лиц. Потому что эти маски - на самом деле для них служат как намордники для опасных хищников. Если снять – загрызут", - сказала РИА Новости Поклонская.
Так депутат прокомментировала заявление председателя комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Элиота Энгеля, что Сербия продолжает отвергать "общие для Евросоюза и США приоритеты", а именно выстраивает отношения не только с западными странами, но и с Россией.