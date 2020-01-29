Поклонская осудила недовольство США отношениями России и Сербии

"Надо же, не устраивает такой ход событий. Такая откровенная наглость некоторых политиков из конгресса лишь немного приоткрывает их истинное лицо и намерение. Лучше бы они никогда не снимали эти маски лицемерия со своих лиц. Потому что эти маски - на самом деле для них служат как намордники для опасных хищников. Если снять – загрызут", - сказала РИА Новости Поклонская.