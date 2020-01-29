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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-01-29T18:30+0300
https://ria.ru/20200129/1564009123.html
Космонавт Артемьев рассказал, как экипажи МКС избегают ссор
https://cdn23.img.ria.ru/images/148376/41/1483764133_0:340:2987:2020_1036x0_80_0_0_a4c4ac563c136e8d9f025250e77ff703.jpg
РИА Новости

Космонавт Артемьев рассказал, как экипажи МКС избегают ссор

13:34 29.01.2020 (обновлено: 18:30 29.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский космонавт-испытатель Олег Артемьев
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Чтобы стать космонавтом, надо быть "средним" человеком и сильно не выделяться, заявил российский космонавт Олег Артемьев.
"В основном отбирают таких одинаковых, средних людей - не сильно злобных, не сильно глупых, не сильно умных", - ответил Артемьев на вопрос о том, как экипажи Международной космической станции избегают ссор, на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики.
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
13:01РИА Наука
Космонавт Артемьев надеется на встречу с инопланетянами
На орбиту попадают уравновешенные и неагрессивные люди, подчеркнул он.
Артемьев также заметил, что на МКС стоит попасть хотя бы для того, чтобы отведать пищи для космонавтов. "Если бы мы там не работали, мы бы только и делали, что ели", - сказал он.
Артемьев летал в космос два раза - в 2014 и 2018 годах. Обычно миссия на МКС длится примерно полгода.
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Хочу стать космонавтомОлег АртемьевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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