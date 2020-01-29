Космонавт Артемьев рассказал, как экипажи МКС избегают ссор

"В основном отбирают таких одинаковых, средних людей - не сильно злобных, не сильно глупых, не сильно умных", - ответил Артемьев на вопрос о том, как экипажи Международной космической станции избегают ссор, на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики.

Артемьев также заметил, что на МКС стоит попасть хотя бы для того, чтобы отведать пищи для космонавтов. "Если бы мы там не работали, мы бы только и делали, что ели", - сказал он.