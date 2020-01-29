Президент Ливана выразил солидарность с палестинцами по "сделке века"

БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в телефонном разговоре с палестинским коллегой Махмудом Аббасом выразил солидарность с позицией палестинского народа по "сделке века", сообщает пресс-служба ливанского лидера.
"Ливан придерживается арабской мирной инициативы, которая была объявлена на саммите в Бейруте, в том числе касаемо права возвращения палестинцев на свою землю и создания независимого государства со столицей в Иерусалиме", - цитирует президента пресс-служба.
Арабская мирная инициатива, принятая на саммите в Бейруте в 2002 году, предлагает Израилю нормализацию отношений со всем арабским миром в обмен на уход с земель, оккупированных в 1967 году, признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливое решение проблемы беженцев-палестинцев.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Официальные власти Палестины уже через час после презентации "сделки века" отвергли инициативу Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина не продается, а план США отправится в "мусорную корзину истории". Лидер правящей в Газе палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания тоже выступил против "сделки века" и назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Палестинские власти призвали к акциям протеста против аннексии Иорданской долины и Западного берега и плана Трампа в целом.